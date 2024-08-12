Tokat Erbaa'da 6 Saat Süren Orman Yangını Söndürüldü

Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarında, dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye personeli, Erbaa Belediyesi iş makineleri ve çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin 6 saat süren çalışması ile söndürüldü. Yangında 45 hektarlık alan zarar görürken, bölge havadan dron ile görüntülendi. Tokat Valiliği'nden de yapılan açıklamada "Yangın yaklaşık 45 hektarlık alanı etkilemiş olup, söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesiyle; Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ile kamu kurum kuruluşları görev almış ve Vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel