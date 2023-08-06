Tokat Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında protokol imzalandı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir arasında Tokat Belediyesi Tok-Bel Şirketi ve kadrolu işçilerin maaşlarına ek zam getiren protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile işçilerin yevmiyelerine %34 oranında zam yapıldı ve sosyal haklara %40 oranında iyileştirme sağlandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir arasında Tokat Belediyesi Tok-Bel Şirketi ve kadrolu işçilerin maaşlarına ek zam getiren protokol imzalandı.

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2023 yılı maaşları ve sosyal haklarını düzenleyen sözleşmeye göre belediye işçileri yıl ortasında yevmiyelerine % 34 oranında zam alacaktı. Hizmet-İş Sendikası ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu arasında imzalanan ek protokolle sosyal haklara % 40 oranında iyileştirme yapıldı.

"Ekstra olarak ortalama % 40 oranında zam yapılmıştır"

İmzalanan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir "Tokat Belediyemizde çalışan Tok-Bel Şirketi işçileri ve kadrolu işçileri ilgilendiren ve Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu'nun yürürlükteki toplu sözleşme dışında, inisiyatifleri ile yapılan protokol ile işçilerimizin yevmiyelerinde mevcut sözleşmeden doğan % 34'lük artış dışında sosyal haklara ekstra olarak ortalama % 40 oranında zam yapılmıştır. Ayrıca kadrolu işçilerimizin maaşlarında toplamda % 36'ya varan iyileştirmeler yapılmıştır. Her zaman emekçinin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu'na işçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaptığımız iyileştirmenin kendilerine ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Şehrimizin imarı ve inşasında, gece gündüz demeden fedakarca gayret gösteren değerli çalışma arkadaşlarımız için ek protokol ile yaptığımız iyileştirmenin kendilerine ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. - TOKAT