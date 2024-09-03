Tokat Belediyesi Trafikte Yeşil Dalga Uygulamasını Hayata Geçiriyor

Tokat Belediyesince trafikte "yeşil dalga uygulaması"nın hayata geçirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı doğrultusunda, Tokat'ın trafik sorununu en asgari seviyeye indirilmesi amacıyla ekiplerce çalışma yürütüyor.

Uzmanlarla toplantı yapan Yazıcıoğlu, son uygulamalar ve sistemlerle ilgili bilgi aldı.

Tokat'ın merkezinde yer alan Niksar yolu kavşağı bölgesinde yeşil dalga uygulamasını hayata geçireceklerini belirten Yazıcıoğlu, trafik problemini yönetecek sistemlerle vatandaşların hedeflerine daha sağlıklı ve daha kısa sürede ulaşacağını anlattı.

Trafiği rahatlatmak amacıyla hazırladıkları ilk senaryoyu hayata geçireceklerini dile getiren Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ana arterlerde yakın ara ile yer alan trafik ışıklarında peş peşe kırmızı ışığa yakalanmayı engellemek üzere yeşil dalga sistemini aktif hale getiriyoruz. Gün içerisinde ÇEDAŞ güzergahından gelen bir araç, üniversite hastanesine kadar hiç durmadan ilerleyebiliyor. Aynı şekilde Halil Rıfat Paşa İlkokulu Okulu bölgesinden gelen bir araç hiç durmadan ÇEDAŞ kavşağına kadar ilerleyebilecek. Üç farklı kavşak ise uzaktan müdahale edilebilir duruma getirildi. Trafik kontrol merkezimizi oluşturuyoruz. Kavşak düzenlemelerimiz, sistem montajlarımız ve trafik kontrol merkezimiz ile sahaya yavaş yavaş indik, vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Kavşak düzenlemelerimizi, sistem noktalarımızı artırdıkça trafik daha da rahatlayacak."

Yazıcıoğlu, trafik kontrol merkezinde 21 kavşakta anlık izleme yapılacağını vurgulayarak, "Bunun ilk sinyallerini yeşil dalga noktasında bulunan kavşaklarımızda uygulamaya başlıyoruz." dedi.