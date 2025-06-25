Tokat Belediyesi'nden Pazarcı Esnafına Tanıtım Levhaları

Tokat Belediyesi'nden Pazarcı Esnafına Tanıtım Levhaları
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Tokat Belediyesi, halkın pazar yerlerinde daha düzenli ve güvenli alışveriş yapabilmesi adına pazarcı esnafına tanıtım levhaları dağıttı. Uygulama ile esnafa ait tezgah bilgileri, iletişim detayları ve ürün bilgileri vatandaşlara sunulacak.

Tokat Belediyesi, pazarcı esnafına tezgah bilgilerini içeren tanıtım levhalarını dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafına tezgah bilgilerini içeren, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri tanıtım levhaları verdi.

Uygulama, ilk olarak çarşamba pazarında hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun görüşlerine yer verilen açıklamada, halkın alışverişini daha düzenli, güvenli ve şeffaf ortamda yapabilmesi için pazarcı esnafa tanıtım levhaları dağıtıldığını belirtti.

Üretken belediyecilik anlayışlarının gereği olarak hem esnaf hem de vatandaşların memnuniyetini ön planda tuttuklarını anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Pazar yerlerinde hem düzenin sağlanması hem de vatandaşların esnafa ve belediyeye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan levhalarda tezgah numarası, ürün bilgileri ve iletişim detayları yer alıyor. Bu uygulama ile iletişimi kolaylaştırmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Zabıta ekiplerimiz gerek iş yerlerinde, zincir marketlerde gerekse pazar yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazar yerlerinde bu tip uygulamalarımıza ek olarak temizlik, hijyen ve fiyat denetimlerini de aralıksız sürdürüyoruz. Denetimlerde hem esnafın mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor hem de vatandaşların alışverişlerini güven içinde yapmalarını sağlıyoruz. Bu uygulamamıza tüm pazar yerlerinde devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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