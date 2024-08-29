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Tokat Belediyesi İçme Suyu Çalışmalarını Sürdürüyor

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Tokat Belediyesi, Kışlabağları bölgesinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorununu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni içme suyu hattı yapımının tamamlanmasıyla bölge sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Tokat Belediyesi ekipleri, içme suyu çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Kışlabağları bölgesinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorunu gideriliyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapımı tamamlandığında bölge sakinleri sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Kışlabağları bölgesinde yapımı bitmek üzere olan içme suyu yeni hat çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Belediyecilik sorunlara aşkla odaklanmaktır. Bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üretken belediyecilik anlayışımızla kentimizin sorunlarına aşkla odaklandık. Yıllardır çözüme kavuşturulmayan sorunların üstüne giderek, köklü değişimi gerçekleştiriyoruz. Kışlabağları bölgesinde yılların sorunu olan içme suyu sorununu gidermek için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzü harekete geçirdik. Kendi öz imkanlarımızla tüm ekip ve ekipmanlarımızla yaklaşık 10 gündür devam eden çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yeni içme suyu hat yapımımız tamamlandığında bölgedeki değerli hemşehrilerimiz temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşacaklar. Bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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