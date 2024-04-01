Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 44 bin 850, Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oy aldı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 44 bin 850, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 96,71 )