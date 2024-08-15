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Tokat Başçiftlik'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Gerçekleştirildi

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programında öğrencilerin gösterileri ve etkinlikler sergilendi. Programa ilçe protokolü ve veliler de katıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, İlçe Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Hüseyin Kılıç yaptı.

Programda Kur'an kursu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Öğrenciler tarafından Filistin isimli ilahi seslendirildi ardından Karagöz Hacivat gösterisi yapıldı. Yaz Kuran kursu öğrencilerinin kurs boyunca yaptıkları etkinlikleri içeren sinevizyon gösterisinin sunumu yapıldı. Yaz Kuran kursu etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan Hatipli Kuran Kursu öğrencilerine kupalarını Belediye Başkanı Şaban Bolat verdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Cebeci İnce, kurs öğrencileri ve veliler katıldı. Program sonunda ilçe protokolü ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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