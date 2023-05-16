TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ta Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın (26), Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı. Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan'ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.