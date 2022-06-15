Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birlik Başkanı Gençer: "İnternette Buğdayın Bir Tanesini 20 Liraya Satışa Çıkardılar"

Haber: DİLAN KUTLU / Kamera: FATİH NAZIM EFE

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, "7 bin yıllık buğday tohumunun bir ata tohumu olduğu; tüm dünyayı, insanlığı yüksek verimle kurtaracağı konusunda haber yapıyorlar. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bunu yapanlar dolandırıcılardır. Bugün internette buğdayın bir tanesini 20 liraya satışa çıkardılar. Şehir efsaneleri, yalan haberlerdir" dedi.

TSÜAB, Türkiye tohumculuk sektörü ve buğdayla ilgili iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamaya farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı. TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer, Türkiye'de 7 bin yıllık buğday tohumunun bulunduğuna dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu, Türkiye'de GDO'lu tohum üretiminin yapılmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İNTERNETTE BUĞDAYIN BİR TANESİNİ 20 LİRAYA SATIŞA ÇIKARDILAR"

"7 bin yıllık buğday tohumunun bir ata tohumu olduğunu; tüm dünyayı, insanlığı yüksek verimle kurtaracağı konusunda arkadaşlarımız bugünlerde haber yapıyorlar. Sizlerin vasıtasıyla suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bunu yapanlar dolandırıcılardır. Bugün internette buğdayın bir tanesini 20 liraya satışa çıkardılar. Şehir efsaneleri, yalan haberlerdir.

"ÜLKEMİZDE GDO'LU ÜRÜNLERİN TİCARETİ SÖZ KONUSU DEĞİL YASAKLANMIŞ DURUMDA"

Atalık tohumlar ya da yerel tohumlar gibi ifade edilen tohumlara karşı değiliz ama 'atalık tohumlar kayboldu ya da yasaklandı' gibi yalan yanlış haberler asılsızdır. Hibrit ve GDO'lu ürünlerle de ilgili yanlış bilgiler… Ülkemizde GDO'lu ürünlerin ticareti söz konusu değil, biyogüvenlik kanunumuzla yasaklanmış durumda. Birileri ne hikmetse kamuoyunda bilgi kirliliği adına hep bu haberleri pompalayıp duruyorlar. Ülkemizde GDO'lu tohumun üretimi, ticareti, ithalatı hepsi yasak. Hibrit tohumlarla GDO karıştırılıyor. Hibrit melezleme yöntemiyle elde edilen tamamen doğal bir ürün.

"ÜLKEMİZDE ŞU ANDA 1040 TANE TOHUM ÜRETİCİSİ SANAYİCİSİ VAR"

Bizler kanunla kurulmuş bir birliğiz. Ülkemizde şu anda 1040 tane tohum üreticisi sanayicisi var. Hepsi kanunla bize üye olmak zorundalar. Biz gönüllülük esasına göre kurulmuş bir birlik değiliz. Bize üye olmadan hiçbir üyemiz tohumculuk yapamaz. Bazen diyorlar 'kanunla çiftçiler kendi tohumunu ekmekten yasaklandı. Atalık yerel tohumların ekilmesi yasaklandı' bunlar doğru değil. Aslında kanun mükemmel bir kanun.

Dünyada 50 milyar dolarlık tohumluk ticaret hacminin olduğunu varsayıyoruz. Bunun yaklaşık 28 milyar doları ithalat ve ihracat olarak yansıyor. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tohumluk ticaret hacmimiz var. Firmalarımız finansal olarak çok güçlü değiller AR-GE'ye yeteri kadar finansman ayıramıyorlar. Bunları da belli konularda AR-GE desteklerini devletimizin de destekleyeceklerini arzu ediyoruz.

"ÇİFTÇİNİN TOHUMLUK TİCARETİ YAPMASI YASAKLANMIŞTIR"

İddialara göre tohumculuk kanununda 'çiftçinin kendi tohumu üretmesi yasaklandı' deniyor. Bu yalan ve yanlış haber. Ülkemizde çiftçiler kendi tohumunu istedikleri gibi üretebilirler. Sadece çiftçinin tohumluk ticareti yapması yasaklanmıştır. Çiftçiler üretim yaparlar. Tohum ihracatı yapacaklarsa tohum üreticisi vasfını alıp… Dolayısıyla çiftçilerimizin gelişi güzel kendi elindeki tohumu alıp bir başka komşusuna bedelli ya da bedelsiz vermesi ülkemizde hastalıkların yayılması, verimin düşmesi konusunda çok büyük engeller oluşturacağı için bu kamu tarafından yasaklanmış durumda. Ama bunu birileri bu sektör gelişmesin, bu ülke gelişmesin diye birileri bunu olumsuz lanse etmeye çalışıyor. Yerel tohum şenlikleri adı altında bir sürü faaliyetler var bunları da biliyoruz biz bu kontrol altına alınması gereken bir etkinliktir.

"VENEZUELA BUĞDAY İHRACATÇISI ÜLKELER ARASINDA GEÇMİYOR GİBİ"

Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bağcı ise "Dünya buğday ihracatçısı ülkelere baktığımız zaman Venezüella'nın ismi ilk etapta akla gelen isim değil. Dünyada buğday satan ülkeler belli. Biz de basından takip ettik ama Venezuela buğday ihracatçısı ülkeler arasında geçmiyor gibi" dedi.

ANKA / Güncel