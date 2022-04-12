TÖHOB Başkanı Kara'dan halk otobüslerinin sübvanse edilmesi çağrısı

ANKARA (AA) - Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara, EGO otobüslerinin maliyetlerinin karşılanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan sübvansiyon yönteminin halk otobüsleri içinde uygulanması çağrısında bulundu.

TÖHOB üyesi otobüs esnafı, Sincan-Etimesgut bölgesi başta olmak üzere bugün Ankara'da 12 hatta toplu taşıma hizmeti veren Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne (AHOK) bağlı 134 özel halk otobüsün kontak kapatmasının ardından Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının devam ettiği saatlerde esnaf adına açıklamalarda bulunan TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, Sincan, Etimesgut, Eryaman bölgesinde ringden direkt hatta dönüşün araçlara ek mazot maliyeti getirdiğini söyledi.

Araçların günlük yakıt zararlarının 1250 liranın üstünde olduğunu belirten Kara, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 4 grup başkanvekilinin onayı ile günlük 800 TL gelir desteği verilmeye başlandı ama buna rağmen zarar ediyoruz. Her araç aylık 30-40 bin lira zarar ediyor." diye konuştu.

"Esnafımız üzerinden kimse siyaset yapmasın"

Yavaş'a ve Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerine sorunun çözüme kavuşturulması çağrısında bulunan Kara, şunları kaydetti:

"Esnafımız üzerinden kimse siyaset yapmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel otobüsleri kiralayınca esnafın sorunu bitti. İstanbul zammını aldı, Ankara'da 2016'dan bu yana öğrenciye, aktarmaya zam gelmiyor. Akaryakıt aldı başını gidiyor. Ulaşıma zam yapıldı, 'bu zam fazla' deniliyor. 3 yıl önce 400 liraya aldığımız lastik bugün 4 bin 700 lira. Ankara halkını mağdur etmek bize yakışmaz. Biz biletlere zam istemiyoruz. EGO gibi halk otobüslerinin de sübvanse edilmesini istiyoruz."