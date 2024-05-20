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TOHM Başvuruları Artık e-Devlet Üzerinden Yapılacak

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Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Başvuruların Spor Bilgi Sistemi üzerinden incelenerek kayıt süreci tamamlanacak.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Müdürlüğün X hesabından yapılan açıklamada, TOHM'a sporcu alımında yeni bir dönemin başladığı belirtilerek, "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TOHM'a yapılacak sporcu başvurularının Spor Bilgi Sistemi'ne aktarılması amacıyla başvuru ve entegrasyon çalışmasını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirme kararı aldı. Buna göre TOHM bünyesinde bulunan spor dallarında, 2024 yılı itibarıyla ilgili federasyonların hazırlamış oldukları seçme kriterleri doğrultusunda ilan edilen tarihler arasında sporcu alım başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden incelenerek kayıt süreci tamamlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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