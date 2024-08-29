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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Yılmaz, TOGÜ'de yapılan faaliyetler hakkında Özvar'a bilgi verdi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın, Özvar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Yılmaz'ın TOGÜ'de yapılan faaliyetler hakkında Özvar'a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Yılmaz'ın misafirperverliği dolayısıyla Özvar'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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