TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kayıt Merkezini Ziyaret Etti
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TOGÜ'yü kazanan öğrencilerin kayıtlarını yapmaya başladığını ve bu öğrencileri ziyaret ettiğini belirtti. Yılmaz, kayıtlara katılan öğrenciler ve ailelerini tebrik etti ve TOGÜ'nün yüzde 99 doluluk oranına ulaşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kayıt merkezini ziyaret etti.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TOGÜ'yü kazanan öğrenciler kayıtlarını yaptırmaya başladı.
TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsüne gelerek yüz yüze kayıt yaptıran öğrencileri Yılmaz, ziyaret etti.
Yılmaz, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılan kayıtlara katılan öğrenciler ve aileleri tebrik etti.
TOGÜ'nün yüzde 99 doluluk oranına eriştiğini kaydeden Yılmaz, ailelerin ve öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.