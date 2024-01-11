TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Gazetecilerle Buluştu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, gazetecilerin toplumun haber alma hakkını savunmak adına zorluklara göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştırdığını vurguladı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi
Rektör Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsünde ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.
Basın mensuplarının gününü kutlayan Yılmaz, Filistin'de yaşamını yitiren gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.
Gazetecilerin, toplumun haber alma hakkını savunmak adına, her türlü zorluğa göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştırdığını ifade eden Yılmaz, "Gazetecilerimiz, demokrasimizin teminatı ve temel taşlarından biri. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelmekten memnunum." dedi.
Yılmaz, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.