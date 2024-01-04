TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yılmaz, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Rektör Yılmaz, "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Hiranın zirvesinde", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış", "Deprem-Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün çektiği "Hoş geldin" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını ifade eden Yılmaz, "Başta Anadolu Ajansının Sayın Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ve çalışanları tebrik ediyorum. Fotoğrafları çekenleri de kutluyorum." ifadelerini kullandı.