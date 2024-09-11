TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılış dersi verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla lisede açılış dersi verdi.

Yılmaz, Tokat Valiliği, Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen açılış dersi kapsamında Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yılmaz, ilk ders uygulamasının üniversite tarafından başlatıldığını belirterek, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendi öğrencilik hayatından bahseden Yılmaz, başarıya giden yolda çok çalışmanın önemini vurguladı.

Ülkemizin kalkınmasında gençlere büyük iş düştüğüne işaret eden Yılmaz, akademik becerilerin yanı sıra sosyal aktivitelere de katılımın önemli olduğunu söyledi

Programa Rektör Danışmanı Prof. Dr. Uğur Akın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Bilir, okul müdürü Muzaffer Damlıyurt ile öğretmenler katıldı.