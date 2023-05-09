TOGÜ öğrencileri katıldıkları klavye yarışmasında başarılı oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerinin katıldıkları klavye yarışmasından derecelerle ayrıldıkları bildirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Adalet Meslek Yüksekokulu ve Niksar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İstanbul Arel Üniversitesi tarafından 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Kongresi ve Klavye Yarışması'na katıldı.

Niksar Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Yusuf Kansu, öğrenciler İlknur İrem Akalın, Büşra Tuncer, Adalet Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Ekrem Akbulut, Bedirhan Zaman ve Münteha Sena Özdemir'in katıldığı on parmak F klavye yarışmasında, Niksar Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri Türkiye Şampiyonu oldu.

Yarışlarda, Adalet Programından Büşra Tuncer ve İlknur İrem Akalın Türkiye birinciliği, bireysel yarışlarda İlknur İrem Akalın Türkiye ikinciliği elde etti.