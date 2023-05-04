TOGÜ'den depremzede çocuklara eğitim desteği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından depremzede çocuklara eğitim desteği veriliyor.

TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından depremden etkilenen okul öncesi öğrencilere yönelik etkinlik ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Etkinlik ve uygulamalar, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Aksoy, Doç. Dr. Nuran Tuncer ve Araştırma Görevlisi Betül Yılmaz Çam koordinatörlüğünde gönüllü okul öncesi öğretmen adaylarıyla yürütülüyor.

Bu kapsamda Tokat'ta depremzede ailelerin barındığı kurum bünyesinde düzenlenen çocuk oyun odasında okul öncesi öğretmen adayları ve çocuklar bir araya gelerek, hikaye okuma anlatma, yapılandırılmamış oyunlar, dramatik oyunlar, şarkılı oyunlar, sanat ürünleri, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, depremzede ailelerin kaldığı kurumlardaki çocukların gelişimlerini destekleyici ortamlar hazırlamanın önem taşıdığına dikkati çekerek, destekleyici hizmetlerin devamlılığının sağlanması için Eğitim Fakültesi olarak gerekenlerin her zaman yapılacağını kaydetti.

Şenocak, uygulamanın henüz okulların açık olmadığı dönemde başladığını, etkinlik ve uygulamalardan 4-9 yaş arası 30'dan fazla çocuğun yararlandığını ifade etti.

Aksoy da kısa sürede hayata geçirilen uygulamanın depremden etkilenen çocukların zihinsel ve ruhsal sağlıklarının korunması, yeni yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri, farklı yaştan farklı şehirlerden bir araya gelen çocukların normalleşebilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.