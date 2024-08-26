TOGÜ'de Özel Gereksinimli Bireylere Bilim Etkinlikleri Programı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk Gönüllük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı' projesi kapsamında bilim etkinlikleri programı gerçekleştirildi. Programda özel gereksinimli bireylere sağlık bilimleri laboratuvarında beyaz önlük ve steteskop takdim edildi ve sağlık alanında kullanılan araç gereçleri tanıma fırsatı sunuldu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk Gönüllük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Nesilden Nesle Engelsiz Gönül Bağı" projesi bilim etkinlikleri programı düzenlendi.
TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen Fen Edebiyat Fakültesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, Tokat Şubesi Başkanı Suna Arslan Köten, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.
Özel gereksinimli misafirlere sağlık bilimleri laboratuvarında beyaz önlük ve steteskop takdim edildi. Ardından birbirlerinin kalp seslerini dinleyip, sağlık alanında sık kullanılan araç gereçleri tanıma ve dokunma fırsatı buldular. Misafirlere ikramlarda bulunuldu.