TOGÜ'de obezite bilgilendirme eğitimi düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) obezite bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

TOGÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin aylık olarak düzenlediği, bilgilendirme ve eğitim toplantıları devam ediyor.

Tıp fakültesinde gerçekleşen toplantıda, merkez müdürü Dr. Elif Erdoğdu Ceylan, "Obezite bir tercih midir, yoksa hastalık mıdır" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ceylan, yaptığı konuşmada, "Düzenlenen aylık toplantılarla obezite ile mücadelede ekip olarak multidisipliner bir yaklaşımı benimseyip hastalarımıza en uygun ve en iyi seçeneği sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bilgilendirme ve eğitim sonunda takiplerinde başarı gösteren iki hastaya başarı belgeleri verildi.