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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Domates Konulu Söyleşi Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Domates Konulu Söyleşi Düzenlendi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 'Domates' konulu söyleşi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Emekli öğretmen Zekeriya Baş, ata tohumu ve domates yetiştiriciliği üzerine deneyimlerini paylaştı. Baş, TOGÜ Ziraat Fakültesi'ne araştırma yapılması için yüzden fazla domates genotipine ait tohum teslim edeceğini açıkladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Domates" konulu söyleşi gerçekleştirildi

TOGÜ Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, akademisyenler, üreticiler ve öğrenciler katıldı.

Cangi, buradaki konuşmasında, örnek üreticilerin tecrübelerini aktararak, tecrübelerin öğrenci ve genç akademisyenlerle paylaşmanın önemini vurguladı.

Daha sonra Prof. Dr. Necdettin Sağlam moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, emekli öğretmen Zekeriya Baş konuşmacı olarak yer aldı.

Baş, ata tohumunun önemi, domatese olan ilgisi ve yetiştiricilik serüveni hakkında bilgi verdi.

Elinde yüzden fazla domates genotipine ait tohum olduğunu belirten Baş, bu tohumlardan üretilecek domatesleri üzerinde araştırma yapılması için TOGÜ Ziraat Fakültesine teslim edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel

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