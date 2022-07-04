TOGÜ'de çocuk üniversitesi programı sona erdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) gerçekleştirilen çocuk üniversitesi programı tamamlandı.

TOGÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Şahin, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan törendeki konuşmasında, iki hafta süren programda güzel paylaşımlarda bulunduklarını söyledi.

Geleceklerini emin ellere bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin, "Öğrencilerimizin bu süreçte ilgileri, dikkatli olmalarından dolayı hem bizler çok mutlu olduk hem de öğrencilerimiz çalışmalardan keyif aldı. Projenin başından itibaren bizlere destek veren Rektörümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ise programda farklı deneyimler yaşandığını anlatarak, "Geleceğe yönelik aldığınız bilgiler, sizler için son derece faydalı olacaktır. Üniversitemize iş birliği ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin diğer öğrencilerle yarışta olabilmeleri için bu tür etkinlikleri destekliyoruz." diye konuştu.

Daha sonra programdan mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Kep atılmasıyla program sona erdi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Serkan Umuzdaş ile akademisyenler katıldı.