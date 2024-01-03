TOGÜ'de Cumhuriyet'in kazanımları ve Atatürk paneli düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), "100. yılında Cumhuriyet'in kazanımları ve Mustafa Kemal Atatürk" paneli gerçekleştirildi.

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Şehit Erdem Diker Konferans Salonu'nda Doç. Dr. Baha Öztunç moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yaşar, Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Eryaman ve Öğretim Görevlisi Dr. Saadet Altay panelist olarak katıldı.

Panelistler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli kimlik inşasında basının rolü, Cumhuriyet'in sağlık alanındaki kazanımları ile eğitim ve eğitimciler konularında bilgi verdi.

Program sonrasında panelistlere teşekkür belgesi verildi.