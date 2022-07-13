Togo'daki kazada ölen İHH gönüllüsü Çerezoğlu, toprağa verildi

İNSAN Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ve geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Resul Çerezoğlu (44) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Togo'da bulunan İHH gönüllüleri Namasila şehrinde kaza yaptı. Kazada Ercan Aksoy, Resul Çerezoğlu ve Togo'lu İbrahim Chabane yaşamını yitirdi. Ercan Aksoy ve Resul Çerezoğlu'nun naaşları ile yaralılar, resmi işlemlerin ardından uçakla Türkiye'ye getirildi. Memleketi Gaziantep'e getirilen Resul Çerezoğlu için Yeşilce Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.