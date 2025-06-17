Togo'da RFI ve France 24'ün Yayınları Üç Ay Süreyle Durduruldu

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Togo'da Yüksek Görsel-İşitsel İletişim Otoritesi, RFI ve France 24'ün tarafsızlık ilkesine uymadığı gerekçesiyle yayınlarını üç ay süreyle durdurdu. Açıklamada bu uygulamanın basın özgürlüğüne karşı bir adım olmadığı vurgulandı.

Togo'da, Fransa merkezli uluslararası medya kuruluşları RFI ve France 24'ün yayınları, üç ay süreyle durduruldu.

Yüksek Görsel-İşitsel İletişim Otoritesi (HAAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, RFI ve France 24'ün, tarafsızlık ve bilgi teyidi konusunda daha önce uyarıldığı, buna karşın son dönemdeki bazı programlarının yanlı ve kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu gerekçelerle, ilgili basın kuruluşlarının yayınlarının 3 ay süreyle askıya alındığı belirtildi.

Bu durumun basın özgürlüğüne karşı atılmış bir adım olmadığının altı çizilen açıklamada, Togo'daki gazetecilik kurallarının "ayrım gözetilmeksizin herkes için geçerli olduğu" ifade edildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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