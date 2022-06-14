Togo'da kısmi OHAL ilan edildi

Togo'nun Burkina Faso sınırında yer alan Savanes bölgesinde güvenlik sorunu nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bakanlar Kurulunda alınan karar doğrultusunda, bölgede son dönemde artan terör saldırıları göz önünde bulundurularak, Savanes'ta OHAL uygulamasına geçildi.

Uygulama ile bölgedeki askeri operasyonların daha etkin yönetilmesi ve hızlandırılması hedefleniyor.

Togo'nun Burkina Faso sınırına mayısta düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirmişti.

Sahel'de üç ülke sınırı olarak adlandırılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların bir süredir Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği biliniyor.

Terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.