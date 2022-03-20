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TOGG, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor

AA - Gökhan Yıldız - Güncel
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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor.

Togg, Twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.

Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.

TOGG, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor

TOGG, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor

TOGG, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor

AA / Gökhan Yıldız - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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