Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası - Haberler

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Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası

AA - Güncel
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Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, resmi Twitter hesabının hacklendiği iddiasıyla gündeme geldi. Hesap üzerinden yapılan açıklamada iddialar doğrulanırken, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığı aktarıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) resmi Twitter hesabının kötü niyetli kişilertarafından ele geçirildiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre hesabı kontrol eden kişiler satışa koydukları NFT'leri sergiledi.

TOGG, İDDİALARI DOĞRULADI

İddiaların gündem olmasının ardından Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını doğruladı.

Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası

''HESAP YÖNETİMİ GERİ ALINMIŞTIR''

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar;

Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası

Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası

Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası

Doğruluk Kontrolü
"Togg'un Twitter hesabının çalındığı iddiası"
YANLIŞDOĞRU
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"Türkiye'nin yerli otomobili Togg, resmi Twitter hesabının hacklendiği iddiasıyla gündeme geldi. Hesap üzerinden yapılan açıklamada iddialar doğrulanırken, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığı aktarıldı."

AA / Güncel

TOGG, Güncel, Haberler

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