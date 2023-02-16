Togg'un test araçları seyir halindeyken görüntülendi Güncel Haberler TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg'un test araçları, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg'un test araçları, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye'nin yerli otomobili Togg, test sürüşlerine devam ediyor. Son olarak Togg'un farklı renkteki 5 test aracı, Orhangazi ilçesinden Gemlik yönüne seyir halindeyken görüntülendi. Togg araçlarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Orhangazi Türkiye Bursa TOGG Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Togg'un test araçları seyir halindeyken görüntülendi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.