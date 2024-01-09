Togg'un T10F fastback modeli dünya sahnesine çıkarıldı
Togg'un T10F fastback modeli Las Vegas'taki CES 2024'te dünya sahnesine çıkarıldı. ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı. Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı. Yeni model, katılımcılar tarafından ilgi gördü.
Togg'un T10F fastback modeli Las Vegas'taki CES 2024'te dünya sahnesine çıkarıldı.
ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı. Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı. Yeni model, katılımcılar tarafından ilgi gördü.