Togg'un son hali bu olabilir!

Yakında yollarda görmeyi heyecanla beklediğimiz yerli otomobilimiz Togg, CES 2022'de görücüye çıktığından beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Daha öncesinde birçok kez araç içi ve dışından incelediğimiz Togg'un son hali nasıl? Ayrıca Togg bagajında ne var?

Togg'un son hali nasıl? Bagajı da açtık!

2022 yılı sonu, 2023 yılının başında ilk elektrikli modelin piyasaya sürülecek olan Togg, biri konsept tüm modelleriyle karşımıza çıktı. Yüzde 95 oranda bu şekilde göreceğimiz aracın merak edilen bagajını da açıp, inceledik.

Tanıtılan konsept araç, sportif ve kaslı görünüşü ile dikkat çekiyor. LED far tasarıma sahip olan modelde yan ayna yerine kamera kullanılmış. Geniş açılı görüş imkanı sunan kamera teknolojisi, kör nokta riskini en aza indiriyor.

Tanıtılan Togg aracının en önemli özelliklerinden biri Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip olması. Otonom sürüş sistemiyle donatılan araçta toplam 320 kW güç üretebilen 2 adet elektrik motoru kullanılacak. Dört çeker olarak tasarlanan araç, 500 km menzile ve 4.8 saniye 0-100 km/s hızlanma süresiyle karşımıza çıkacak.

İç tasarımı oldukça modern görünen aracın konsol kısmında yekpare ekran mevcut. Hem dijital gösterge hem de bilgi-eğlence sistemi için kullanılan ekranın çözünürlüğü beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Konsolun alt kısmında bulunan dokunmatik panelin araçta bulunan ambiyans aydınlatma ve klima sistemi gibi basit işlevleri yerine getirdiği tahmin ediliyor.

Aracın arka kısmı ise tamamen yolcu odaklı tasarlandı. Arka kısımda, yolcuların araçtaki bilgi-eğlence sistemini kontrol edebilmesi için bir ekran yerleştirildi. Üst segment araçlarda gördüğümüz bu özellik, konsept modelin yolcu odaklı tasarlandığını gözler önüne seriyor.

Aracın arka kısmı da oldukça modern bir tasarıma sahip. Arka far tasarımında da LED teknolojisi kullanan şirket, fren lambasını bagaj kapağı üzerinden birleştirerek yekpare bir görünüm sağlamış.

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