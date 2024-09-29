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Togg'un İlk Sedan Modeli T10F, 2024'te Piyasada

Togg'un İlk Sedan Modeli T10F, 2024'te Piyasada
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni sedan modeli T10F'in 2024 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzil sunarak elektrikli araç kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor ve tasarımıyla farklı bir hedef kitleye hitap edecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'in seneye piyasaya sunulacağını söyleyerek, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye Togg, artık sesleniyor olacak. Biraz daha spor, ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur" dedi.

Bakan Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg'un teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Bakan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan T10F ile sürüş gerçekleştirdi. Bakan Kacır, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Togg'un hem Ar-Ge, hem de üretim faaliyetlerine doludizgin devam ettiğini söyledi. Togg yetkililerinden yapılan son çalışmalara ilişkin bilgiler aldığını belirten Kacır, "Malumunuz eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YAYGINLAŞMASINI ÖNEMSİYORUZ'

Gelecek yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını belirten Kacır, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg, artık sesleniyor olacak. Model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Malumunuz biz hem Togg'un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" dedi.

'ŞARJ İSTASYONU YATIRIMLARINI BÜYÜTECEĞİZ'

Elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının Türkiye'nin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarını kaydeden Kacır, "Halihazırda Türkiye'nin tüm şehirlerinde 23 bin halka açık şarj noktası var ve bunların 8 bini hızlı şarj imkanı sunan noktalar. Önümüzdeki dönemde desteklerimizle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceğiz. Türkiye halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem Ar-Ge ve inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleri ile Türkiye'nin gururu olmaya, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem bir ekip var, gencecik bir ekip var, deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.

SÜRÜŞ KONFORU EN ÜST SEVİYEDE

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tasarımı, iç mekan konforu, güvenlik donanımları ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken T10F, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip olmaya aday gösteriliyor. Sürekli kendini yenileyen sürücü destek sistemleri sayesinde T10F, sürüş konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. Dayanıklı ve sağlam altyapısı ile de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. T10F, sportif, dinamik bir tutuşla uyumlu zarif sürüş deneyimine imkan sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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