Togg'u oto yıkama dükkanında gören vatandaşın tarifsiz sevinci

"Ülkemin çocukları mühendisleri, araç yapmış sevinmeyeceğiz mi?"

BOLU - Bolu'ya getirilen Togg'un oto yıkama dükkanında olduğunu gören vatandaş koşarak aracın yanına gitti. O anları kayda alan vatandaş, "Togg'un yıkandığını görünce hemen bende atladım yıkamaya. Neden atlıyoruz? Şimdi dalga geçenler oldu. 'Sen yıkamacı mısın?' dediler. Değilim ama ülkemin çocukları mühendisleri, araç yapmış sevinmeyeceğiz mi?" dedi.

Bolu'da dün şehir merkezine Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Anadolu kırmızısı Togg getirildi. Sergileneceği alana doğru hareket eden Togg'u gören vatandaşlar aracın önünü kesti. Fotoğraf çekmek isteyen meraklı vatandaşlar, aracın hareket alanını engelledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg, daha sonra oto yıkama dükkanına getirildi. Oto yıkama dükkanına Togg'un geldiğini ve yıkandığını gören Abdullah Aksoy ise orada çalışmamasına rağmen aracı yıkamak için yardım etti. Aksoy, o anları cep telefonun kamerası ile kayda alarak, "Bolu'ya gelen ilk Togg'u yıkamak bize nasip oldu" dedi ve videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Aksoy'un videosu kısa süre içinde sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"Gurur duydu"

O anları anlatan Abdullah Aksoy, "Togg'un yıkandığını görünce hemen bende atladım yıkamaya. Neden atlıyoruz? Şimdi dalga geçenler oldu. 'Sen yıkamacı mısın?' dediler. Değilim ama şimdi ülkemin çocukları mühendisleri, araç yapmış sevinmeyeceğiz mi? Ağlayalım mı? Bazılarına da ithafen söylüyorum, maket mi değil mi diye baktım. Gurur duyduk. Herkesten Allah razı olsun. Araba beklediğimizden daha kaliteli. Hissediliyor, sağlam ve kaliteli" dedi.