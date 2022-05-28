Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti! - Haberler

Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyor. Böylece önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, hatta iddiaya göre Mart ayında satışa başlayacak. Fakat Togg tesislerindeki ilk üretim bugün itibariyle gerçekleşti.

Togg robotları ilk üretim ile aracın gövdesini oluşturdu

Bu ay Togg'dan bir kaç farklı açıklama duyduk. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise fabrika inşasında gelinen son noktaydı. Zira boya tesisinin yüzde 99 oranında tamamlandığını görüyoruz. Benzer bir şekilde gövde tesisi yüzde 97, montaj tesisi de yüzde 95 oranında tamamlandı. Yani çok yakında seri üretime geçilebilecek.

Nitekim bugün de bu doğrultuda Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti. Tabii burada asıl amaç farklı parçalarla çeşitli deneme üretimleri yaparak seri üretime başlayana kadar olası problemleri ortadan kaldırmak ve sorunsuz bir üretim hattı elde etmek.

Togg'dan süper hızlı şarj ve fabrika müjdesi!

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu ay içerisinde 208 robot ile parçalı denemelerin başlandığı söylendi. Tüm bunları göz önüne alacak olursak Kasım ayı civarında başlaması planlanan seri üretim sürecinde bir aksama yaşanmayacağı öngörülüyor.

Togg C-SUV özellikleri