TOGG SELİMİYE CAMİSİ MEYDANI'NDA TANITILDI

Yerli otomobil Togg'a Keşan'da yoğun ilgi (2)

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Keşan'dan sonraki durağı Edirne kent merkezi oldu. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Selimiye Camisi'nin meydanındaki sergileme alanına Togg ile geldi. Alandaki halk cep telefonlarıyla Togg ile hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Alana, 'Engelliler Haftası' kapsamında temsili asker düğünü yapılan 3 engelli genci de alıp, şehir turu atarak gelen Vali Kırbıyık, "Bugün Edirne'miz için özel bir gün oldu. Togg Edirne ile Edirne de Togg ile tanışmış oldu. Özel de bir plakamızla, şehrimizin plakası, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen 'TC' ve şehrimizin fethedildiği yılı ifade eden plakayla, 'Geçmişten Geleceğe' konseptiyle, ecdadın bıraktığı muhteşem eser Selimiye'nin gölgesinde, günümüz teknolojisinin ulaştığı en üst zirvelerden birisi olan yerli ve milli teknolojimizin gururuyla buradayız. Vatandaşlarımız da gördüğünüz gibi çok büyük bir ilgi ve alaka gösterdiler, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bugün, sabah Keşan'a giderken de, dönerken de arabanın ne kadar üstün bir teknolojiye sahip olduğunu gördük. Gerek motor gücü, gerek sahip olduğu teknik donanımlar hepimiz açısından gurur vesilesi oldu" diye konuştu. Togg'un, Türk milletinin tüm evlatlarının gurur duyacağı eser olduğunu belirten Vali Kırbıyık, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bu bir tanışma. İnşallah günbegün Edirne sokaklarında, caddelerinde gezen Togg sayısının arttığını hep birlikte göreceğiz. Yakın zamanda kamu araçları olarak da kullanmaya başlayacağız, Edirne Valiliği olmak üzere. Vatandaşlarımız bir sıra dahilinde, kuraları çıktıkça ve sayıları arttıkça alacaklar" dedi.

'BİZDEKİ HEYECANDAN FAZLASI VAR'

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da açıklamasında, "Edirne'de Selimiye Camisi meydanında Türkiye'nin ilk ve tek yerli aracını ağırlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bugün vatandaşlarımızın seyrine sunduk, Togg aracımızı. Gerçekten katılım çok yüksek, teveccüh çok büyük, herkeste bizdeki heyecanın fazlası var. Bu tarihi atmosferde modern ve yenilikçi tasarım Togg'un Edirnelilerle buluştuğu bu günde, bizler de heyecan içerisinde aracımızı test ediyoruz. Edirne'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'60 YILLIK HAYALDİ'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise "Bugün yerli ve milli otomobilimiz Togg'u Edirne'mizde görmekten büyük gurur duyuyoruz. Hasretle bekliyorduk. Bugün Edirnelilerle, vatandaşlarımızla buluştu. Uzun bir hayaldi, 60 yıllık bir hayaldi. Bu gurur, bugün bizlere nasip oldu. Vatandaşlarımızın ilgisi çok büyük. Tabi ki gurur duymaları için de birçok nedenimiz var. Kendi otomobilini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, kendi doğal gazını vatandaşlarının kullanımına sunan, dünyada büyüyüp güçlenen bir Türkiye var. Hepimiz için bir gururdur" diye konuştu.