Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı

Yerli otomobil için artık son adımların atıldığı bir döneme girdik. Şu anda Gemlik tesisinde 208 robot ile parçalı denemeler yapılıyor. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren de üretim denemeleri başlayacak. Araç ise Avrupa'da Euro NCAP performans ve çarpışma testlerine giriyor. Son olarak ise otoyol hız testi sırasında görüntülendi.

Togg otoyol hız testinde: 200+ km/saat!

Togg tarafından önümüzdeki Mart ayında satışa sunulacak olan C-SUV modeli, otoyol hız testi sırasında görüntülendi. Videodan anladığımız kadarıyla bu test sürüşü sırasında aracın 320 KW'lık 4 çeker modeli kullanılıyor.

Togg, otoyol test sürüşünde görüntülendi. pic.twitter.com/aa1IXSw1Zm — M. Can AKA (@mcaka_17) July 4, 2022

Zira aracın hızı 100 km/saat üzerindeyken birden adeta ışınlanarak 200 km/saat hızına çıkıyor. Tabii bu elektrik motorunun getirdiği yüksek tork ve ivmelenmeyle direkt olarak alakalı bir durum. Fakat son yapılan geliştirmelerin ardından 4 çeker modelinin 0-100 hızlanmasının 4.8 saniyeden 4.5 saniyenin altına çekildiğini biliyoruz.

Togg'un yerlilik oranı belli oldu!

Öyle ki geçtiğimiz Nisan ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı test sürüşlerinde bile 4 çeker (320 KW) modeli araç içerisinde 4 kişi olmasına rağmen 0'dan 100'e 4.5 saniyede ulaşmıştı. Bu videodaki yüksek ivmelenmenin de bu motor seçeneğine ait olduğu belli oluyor.

Buna ek olarak, ilgili videonun kim tarafından ne zaman çekildiği bilinmiyor. Fakat araçtaki navigasyon Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu güzergahında olunduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca aracın arka LED aydınlatmalarından çok net bir şekilde Togg'un C-SUV modeli olduğu anlaşılıyor.

Togg C-SUV özellikleri