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TOGG Oltu, Oltu sokaklarında turladı

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TOGG Oltu, Oltu sokaklarında turladı Oltu caddelerinde turlayan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Togg Oltu, Oltu sokaklarında turladı

ERZURUM - Oltu caddelerinde turlayan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Oltu'ya getirilen ve siyah rengine 'Oltu' ismini verilen yerli araç, vatandaşların da otomobilleriyle katıldığı konvoy eşliğinde cadde ve sokaklarda boy gösterdi. Daha sonra Oltu Kaymakamlığı binasını önüne çekilen TOGG Oltu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar TOGG Oltu ile resim çekilmeyi ihmal etmediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Türkiye TOGG Oltu Güncel Haberler

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