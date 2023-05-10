TOGG MERCEDES FABRİKASINDA ÇALIŞAN HÜSEYİN AMCA'DAN TAM NOT ALDI

CUMHUR İttifakı'nın İstanbul mitingine katılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülü görüşme gerçekleştirdiği 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'ı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır evinde ziyaret etti. Almanya'da Mercedes fabrikasında çalışan Hüseyin Bayraktar, Togg'a tam not verdi. Bayraktar, Güzel, demek ki bizde de oluyormuş. Zaten bize yaptırmadılar, Avrupa'nın hizmetçisi olalım, Avrupa'nın kölesi olalım. Olay buydu yani. Böyle diyordum yani, 'onlar bizden akıllı da değiller yaniö diyerek Togg'u beğendiğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın pazar günü Atatürk Havalimanı Millet bahçesinde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingine katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü görüşme gerçekleştirdiği 85 yaşında ki Hüseyin Bayraktar'ı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler'de ki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini baş ucunda bulunduran Hüseyin Bayraktar, Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile sohbet etti. Hakan Bahadır'ın Ne oldu amca, hamdolsun mitinge gittin. Ne yaptılar, yolları mı kapattılar, merdivenleri mi kapattılar Nasıl gittin Sorusuna, Yolları kapayan olmadı, metroyla gittim. Yürüyen merdiven çalışmıyordu, merdivenden aşağı yürüyerek indim, oradan ki yürüyen merdivenden de yürüyerek çıktım. dedi. Başkan Bahadır'ın Seni çekmişler, bu amca bir genç gibi nasıl merdivenleri çıkıyor diye sözleri üzerine Hüseyin Bayraktar, Ben farkında değilim, bir genç koluma girdi, Allah razı olsun. diyerek yanıtladı. Kısa süren sohbetin ardından Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Amca seni yeni arabamız Togg'la gezdirelim dedi.

DEMEK Kİ BİZDE DE OLUYORMUŞ

Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Hüseyin Bayraktar Bahçelievler'de bulunan Hasan Doğan Spor Kompleksinin otoparkında Bahçelievler belediyesi envanterine yeni eklenen Togg ile tur attılar. Togg hakkında ki düşüncelerini dile getiren Hüseyin Bayraktar, 'Güzel, demek ki bizde de oluyormuş. Zaten bize yaptırmadılar, Avrupa'nın hizmetçisi olalım, Avrupa'nın kölesi olalım. Olay buydu yani. Böyle diyordum yani, 'onlar bizden akıllı da değiller yan Şeklinde konuştu.