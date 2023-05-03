TOGG ilk kez Gazianteplilerle buluştu, yoğun ilgi nedeniyle ilerleyemedi Gaziantep yerli ve milli otomobil TOGG'a kavuştu Yoğun ilgi nedeniyle ilerleyemedi, vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Gazianteplilerle buluştu.

Togg ilk kez Gazianteplilerle buluştu, yoğun ilgi nedeniyle ilerleyemedi

Gaziantep yerli ve milli otomobil Togg'a kavuştu

Yoğun ilgi nedeniyle ilerleyemedi, vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi

GAZİANTEP - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Gazianteplilerle buluştu. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül'ün direksiyonuna geçtiği yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle ilerleyedebildi. Togg'u ilk kez yakından gören vatandaşlar ise dikkatle inceledi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Anadolu Ateşi kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu. Togg'u görmek isteyen binlerce vatandaş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti.

Plakası 27 GA 227

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül'ün direksiyonuna geçtiği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun içerisinde bulunduğu 27 GA 227 plakalı yerli ve milli otomobil Togg, Büyükşehir Belediyesi önünden hareket ederek şehir turu attıktan sonra tanıtımın yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. TOGG tanıtımı sırasında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Eser ortada, hemşerilerimiz için, yol arkadaşlarımız için, vatandaşlarımız için şunu söylüyoruz. 14 Mayıs tarihinde durmak yok yola devam diyoruz. Gaziantep yeni bir zafere hazır" dedi.

"Yerli ve milli araçla herkesin gurur duyması lazım"

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ise "Onlar konuşur, Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bu yerli ve milli araçla herkesin gurur duyması lazım. Bu araç ülkemizin eseri, gençlerimizin eseri. Durmak yok, yola devam diyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Vatandaşlar merakla inceledi

Öte TOGG'u ilk kez gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için adete birbirleriyle yarıştı. Kimisi parmakları ile yerli otomobilin kaportasına vurarak dayanıklılığını test ederken kimi de bagaj kapağına dokunarak dijital göstergelerini denedi. TOGG, tanıtım alanında vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle ilerledi.