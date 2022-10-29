TOGG fabrikası açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil Togg'un üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesisin açılışını yapması bekleniyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş fiyatın henüz belli olmadığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobil TOGG'un üretileceği tesisin açılışını yapması bekleniyor.

Fabrikada ilk olarak üretilen tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtıldı. Gemlik'teki törene katılmadan önce Ankara'da Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleri ile buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

Fiyatı ne olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta yaptığı açıklamada fiyatın, piyasadaki muadillere benzer şekilde şirket tarafından belirleneceğini kaydederek "Vatandaşlar fiyatı merak ediyorlarsa şu an söz konusu segmentteki araçlara bakabilirler" demişti. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise gazetecilere açıklamasında "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe'ye konuşan uzmanların verdiği bilgiye göre, ilk üretilecek model olan elektrikli C-SUV'un fiyatının 900 bin TL dolayında olması bekleniyor.

Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilmesi ve araçların 2023 yılının ilk çeyreğinde trafiğe çıkması bekleniyor.

DHA,DW/BÖ,HT