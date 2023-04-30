TOGG, ELAZIĞ'DAKİ İLK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg, Elazığ'daki ilk sahibi öğretmen Turgay Akgün'e teslim edildi.

Togg'un, Elazığ'daki ilk sahibi matematik öğretmeni Turgay Akgün oldu. Kula rengi Togg'unu, eşi Ayça Akgün ve diğer aile üyeleri ile teslim alan Turgay Akgün, daha sonra şehir turu attı. Togg'un Türkiye'deki 6'ncı sahibi olan Akgün, kızı Lina'nın adına özel plakasının da 23 LN 023 olduğunu belirtti. Çok mutlu olduğunu belirten Akgün, "Bir araç ya da akıllı cihaz demek; yetmeyecek. İhtiyaç duyacağınız her türlü probleme anında çözüm üreten akıllı bir cihaz. Hakikaten mükemmel bir iş başarmışlar, aracı kullanırken bunu anladım. Türk olmaktan da gurur duydum. Mühendislerimiz harika işler başarmış. Yürekten kutluyoruz. Aracımızda sıfır karbon emisyonu olup, aynı zamanda çevreci, gelecek nesiller için de iyi bir başlangıç olmuş" dedi. (DHA)