Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak?

İçinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle artık tüm dünya ülkeleri ve otomobil üreticileri geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu kabul ediyor. Bu doğrultuda ise hem üretim hem de altyapı konusunda ülkemizde de bazı adımlar atılıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş'da şarj istasyonu müjdeli bir haberi paylaştı.

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12 ay içerisinde 1000 yeni şarj istasyonu yapılacak!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş tarafından paylaşılanlara göre önümüzdeki 12 aylık süreç içerisinde 1000 yeni elektrikli otomobil şarj istasyonu yapılacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl satışına başlanacak araçların altyapı çalışmalarının da hızlandığını söyleyebiliriz.

Togg SUV modeli için Kasım ayında seri üretimi başlatıyor!

Togg'un otomobil üretim tesisleri ve fabrikaları neredeyse tamamlandı. Otonom makinaların teslimatlarının geçtiğimiz dönemde yapıldığı biliniyor. Ayrıca SUV modelinin prototipinin de pist testlerine başlandı.

Bu sebeple bir aksilik olmadığı takdirde Togg, önümüzdeki Kasım ayında seri üretime başlayarak ilk SUV tipi otomobilini üretecek. Fakat hem Türkiye hem de küresel tanıtım etkinliğinin 2023'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Yani üretilen bu araçlar Ocak ila Nisan ayları arasında satışa çıkacak.

Dolayısıyla 12 ay içerisinde 1000 yeni istasyon kurma hedefinin de bu plan doğrultusunda gerçekleşeceğini ve araçlar satışa çıktığında en azından planlanan istasyonların çok büyük bir kısmının faaliyete geçmiş olacağını söyleyelim.

Buna ek olarak, ülkemizde satış yapan markaların her geçen gün gelişen altyapı ve tüketiciden gelen taleple birlikte daha fazla elektrikli modeli getirdiğini söyleyelim. Öyle ki ülkemizde henüz resmi satış işlemlerini başlatmamış olan Tesla'nın otomobilleri bile ithalat yoluyla gelen rakiplerine kıyasla rekor sayıda satılıyor.

Ayrıca Ford ve Volkswagen gibi markalar halihazırda E-Transit Custom gibi ticari modellerini Türkiye'de üreteceğini söyledi. Hatta Ford Otosan, Gölcük'te üretim yapabilmek için 2 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı.

Togg'un Gemlik'te kurulan tesisini gezdiğimiz videoyu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

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