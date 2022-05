TOGG CEO'su Karakaş: 'TOGG'u 2023 Mart ayında caddelerde görmeye başlayacağız'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Togg ) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG otomobillerini 2023 Mart ayından itibaren caddelerde görüleceğini söyledi.

"Bir Otomobilden Fazlası: TOGG" konferansı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konferans öncesinde Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ticaret ve sanayi odası binası önünde sergilendi. Vatandaşlar, yeni nesil yerli otomobile yoğun ilgi gösterirken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş TOGG otomobili hakkında bilgilendirmede bulundu.

"TOGG OTOMOBİLLERİNİ 2023 MART AYINDA CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Yeni nesil yerli otomobil ve otomobilin geleceği hakkında bilgi veren TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Böyle anlamlı bir günde Samsun'da gençlerimizle beraber hem tecrübemizi hem de projemizin son durumunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda burada iş adamlarımızla da görüşmelerimizi tamamlamak istiyoruz. Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanımıza rezerve etmiştik. Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz. Ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok. Normalde sürece göre çerçeve de uyduğu sürece aracımızın hazırlığıyla ilgili orada bir sıkıntımız yok. Bunu yapabiliriz. Diğer yeni nesil araç üreticilerinin yaptığı gibi. İlk etapta C segmentinde SUV ile yola çıkıyoruz. Projemizin 15 yıllık süreci içerisinde 5 tane toplam modelimiz var. Bundan sonra çıkacak modelimiz de C segmentinde bir sedanımız olacak. Takribi 18 ay kadar bir süre sonra. Ondan sonra da bir hatchback modelimiz çıkacak. Ondan sonra da C segmentinmden B segmentine geçerken daha küçük bir SUV'umuz olacak" dedi.

Oda binası dışında yapılan tanıtımın ardından Mehmet Gürcan Karakaş, Bir Otomobilden Fazlası: TOGG konferansında öğrencilerle buluştu. Karakaş, burada bir sunum yaparak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Konferansın öncesinde söz alan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise şunları söyledi:

"Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin yerli ve milli markası olan TOGG'a her türlü desteği veriyor ve vermeye devam edeceğiz. Otomobil sektöründe çevreye duyarlı, akıllı sistemlerle donatılmış bir Türk markasıyla yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tüm Türk milletinin hayalinin gerçekleşmesine vizyon sağlayan ve bugün bizlerle birlikte olan TOGG CEO'su Karakaş'a ve bu anlamda tarihi bir sorumluluk alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum."

Konferansa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

(Erdi Demür /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel