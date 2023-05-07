TOGG Balıkesir'de şehit çocuklarına sünnet arabası oldu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde Şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçi'nin oğulları Metehan ve Alperen'in sünnet arabası oldu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi'nde Şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçi'nin oğulları Metehan ve Alperen'in sünnet arabası oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın direksiyonuna geçtiği sünnet arabası TOGG, Bigadiç'te konvoy yaparak tur attı.

Belediyeye makam aracı olarak teslim edilen TOGG'a vatandaşlar Balıkesir merkezde olduğu gibi Bigadiç'te de büyük ilgi gösterdi.

2017 yılında Hatay Hassa Domuzdamı mevkisinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında silahlı saldırı sonucu şehit düşen Niyazi Elçi'nin çocuklarını sünnet cemiyetine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da katıldı.