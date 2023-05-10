TOGG AYDINLILARLA BULUŞTU

TÜRKİYE'nin milli ve yerli otomobili Togg'un T10X serisi Aydınlı vatandaşlarla buluştu. Aydın'a ilk kez getirilen Togg vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinde Buharkent'te başlayan Togg'un serüveni gece Koçarlı'da son bulacak.

Aydın'a getirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un ilk durağı Buharkent ilçesi oldu. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Toog'un T10X serisi Kuyucak'ın ardından Nazilli'de Belediye Meydanı'na getirildi. Burada sergilenen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Otomobili görmek isteyen binlerce kişi saatler öncesinden sokaklara akın etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan otomobil, Belediye Meydanı'nın ardından İstasyon Meydanı ve Hürriyet Caddesi'nde Nazillili vatandaşlarla buluştu. Togg'un gelişinde AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ta eşlik etti.

Togg ile sürüş gerçekleştiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Biz de Nazillililer olarak ülkemizin ilk milli aracı olan TOGG ile gerçekten gurur duyduk. Türkiye'ye kazandırılan ilk yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile bu gurura ortak olmaktan büyük şeref duyduk. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile elektrikli araç teknolojisinde yerimizi aldık. Mutluyuz, gururluyuz, şeref doluyuz. Hemşehrilerimiz de büyük teveccüh göstererek meydanları doldurdular. Teşrif eden herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük organizasyonlarla, reklamlarla dolduramadıkları meydanları icraatlarımızla doldurmaya devam edeceğiz. TOGG otomobilimiz tüm Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah dedi.

Türkiye'nin ilk milli ve yerli elektrikli otomobili Togg'un Aydın il genelinde tanıtımı Yenipazar, Sultanhisar, Köşk, Efeler, Çine ve Koçarlı ilçeleriyle devam edecek.(DHA)