TOGG, ASKER UĞURLAMASINDA KONVOY BAŞI OLDU

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın makam aracı Togg, bu kez asker uğurlamasında konvoy başı oldu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın makam aracı Togg, bu kez asker uğurlamasında konvoy başı oldu. Bakan Varank'ın talimatıyla, Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderilen Kapadokya rengi Togg, askere gidecek olan Kadir Bacak (20) tarafından kullanıldı.

Teslimatları devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modeli, Bursa'da ilgi görmeye devam ediyor. AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl ilçesinde düzenlediği Bursa Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde, bir istekle karşılaştı. Aslen Kahramanmaraşlı olan ve İnegöl'de yaşayan Kadir Bacak, yakın bir zamanda vatani görevini yapacağını söyleyerek, Bakan Varank'tan Togg'un asker uğurlamasında kullanılmasını rica etti. Bacak'ın isteğini geri çevirmeyen Varank, Kapadokya rengi Togg'u, dün İnegöl'e gönderdi. Kadir Bacak, üzerinde Türk bayrağı olan Togg'un direksiyonuna, omuzundaki asker şalı ile geçti. İlçede tur atan gence, akrabaları ve arkadaşları da eşlik etti. Uğurlamada, konvoy başı olan Togg, ilçede yoğun ilgi gördü.

Tokat'ta vatani görevini yapacak olan Kadir Bacak, 'Bursa Gençlik Merkezi açılışında bakanımızdan Togg'u talep etmiştik. Bakanımız da bizi kırmadı. Hem Bakanımıza hem de desteği ve katkıları için İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a teşekkür ederim' dedi. (DHA)