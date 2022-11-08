Togg açılışına katılmayan İmamoğlu davet gelmediğini söyledi: Yerli otomobilden belediyeye almak istiyoruz

Togg açılışına katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Togg açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim" dedi. İmamoğlu karbon salınımı sıfır araçları Togg'dan almak istediklerini belirterek, "Togg'un yetkilisiyle bunu görüşmek istedim ama benimle henüz irtibat kurmadılar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun Togg açılışıyla ilgili söyledikleri dikkat çekerken, yerli otomobilden belediye bünyesine katmak istediklerini belirtti.

"TOGG AÇILIŞINA DAVET EDİLSEYDİM GİDERDİM"

Togg yetkilisiyle görüşmek istediğini kaydeden İmamoğlu, "Togg açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim. Benim taahhüdüm de var, tarihi yarımadayı karbon salınımı sıfır hale getirmek istiyoruz. Burada kullanmak istediğimiz hizmet araçlarını Togg'dan almak istiyoruz diye başvurumuzu yapıyoruz. Togg'un yetkilisiyle bunu görüşmek istedim ama benimle henüz irtibat kurmadılar" ifadelerini kullandı.