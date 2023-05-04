TOGG'A SİVAS'TA YOĞUN İLGİ

SİVAS'ta ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg'un kırmızı SUV modeli, halktan yoğun ilgi gördü.

SİVAS'ta ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg'un kırmızı SUV modeli, halktan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Sivas'ta sergilenmeye başlandı. Togg'un tanıtımı için Sivas Belediyesi tarafından program düzenlendi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Togg İnönü Bulvarı üzerinden Kongre Binası yanındaki alana getirildi. Bilgin'e AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz eşlik etti. Burada Togg'u görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sırayla Togg'a binerek içerisinde fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan Başkan Bilgin, Birileri konuşur, birileri söz verir ama eser Cumhuriyetin kurulduğu tarihi binanın yanında 100 yıl sonra en büyük eser olarak milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas'tadır. Milletimize hayırlı olsun. Bu 60 yıllık bir hayaldi. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve liderliğiyle bu eser ortaya çıktı dedi.

Togg'u görmeye gelen vatandaşlar ise çok beğendiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. (DHA)