Togg'a Antalya'da yoğun ilgi

TÜRKİYE'nin, yerli ve milli otomobili Togg, sergilendiği Antalya'da yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un SUV modeli, Antalya'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Meydana getirilen Gemlik mavisi T10X modeli, yoğun ilgisi gördü. Meydanı dolduranlar, aracı detaylıca inceleme fırsatı buldu. Otomobil meraklıları Togg'u çok beğendiklerini belirtip, fotoğraf ve video çekti.

Togg'un, gayet başarılı olduğunu ifade eden Başak Günay, "Kendimi şu anda son model bir teknolojinin içerisinde gibi hissediyorum. Sürüş özelliklerini de az çok biliyorum. Gayet başarılı ve kendi üretimimiz olduğu için çok memnunum. Bir tanıdığımız sipariş verdi ama ben de ileriki dönemlerde sipariş vermeyi düşünüyorum" dedi.