TOGEMDER'in "Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" Beykoz'da başlayacak

Pilot uygulaması Beykoz'da hayata geçirilecek "Eğitim ve İstihdamda Güçlü İş Birliği: Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" ile gençler ve dezavantajlı bireyler, elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanarak sektöre adım atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinden (TOGEMDER) yapılan açıklamaya göre, dernek ile Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında "Eğitim ve İstihdamda İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

Beykoz Belediyesi'nde 23 Şubat Pazartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek imza töreninin akabinde hayata geçirilecek "Eğitim ve İstihdamda Güçlü İş Birliği: Yüzde 60 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı" ile gençlerin ve dezavantajlı bireylerin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmaları hedefleniyor.

Eğitim programı, elektronik cihazların bakım, onarım ve yenilenmiş ürün standartlarına uygun şekilde yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı modüllerden oluşuyor.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların en az yüzde 60'ının sektör içerisinde istihdama kazandırılması planlanıyor. Böylece kursiyerlerin yalnızca sertifika edinmeleri değil, doğrudan iş gücü piyasasına entegre olmaları amaçlanıyor.

Pilot uygulaması Beykoz'da başlatılacak proje, teknik yeterlilik geliştirme, arıza tespit ve kalite kontrol süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki etik ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarını kapsayan kapsamlı bir eğitim modeli sunuyor.

Projenin aynı zamanda döngüsel ekonomi yaklaşımını destekleyerek atıl durumdaki elektronik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlaması, sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışını teşvik etmesi amaçlanıyor.

Bu işbirliğiyle Beykoz'da eğitim, üretim ve istihdam zincirinin güçlendirilmesi ile sürdürülebilir ve uygulanabilir bir mesleki eğitim modelinin oluşturulması hedefleniyor.